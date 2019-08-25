  • الأحد 25 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:56 م
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة جديدة

الحريري

أول رد للحريري على سقوط طائرتين إسرائيلتين ببيروت

جانب من اللقاء

ماكرون يفاجئ ترامب بهذا الأمر

آن ماكلين

أول جريمة بشرية في الفضاء.. ارتكبتها هذه المرأة

خداع

تفاصيل مثيرة.. نصاب كويتي: أنا محترف إزاي صدتوني

صورة

مغتصب الطفلة المعاقة يصاب بشلل نصفي في محبسه

حسينة أوشان

مذيعة الجزيرة تعلن مغادرتها للقناة.. وترفض هذا الأمر

الإعلامية ريهام سعيد

"تصريحات السمنة ".. تفجر مفاجأة صادمة عن ريهام سعيد

ترامب

ترامب: " جونسون" الرجل المناسب لهذا الأمر

انتحار

شنق وانتحار.. حادثتان هزّتا السعودية

ماكرون يفاجئ ترامب بهذا الأمر

عرب وعالم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

علي محمود

أخبار متعلقة
#

ترامب: " جونسون" الرجل المناسب لهذا الأمر

#

ملكة بريطانيا تشتكي ترامب.. لهذا الأمر

#

قرار صادم.. "ترامب" يعتزم إصدار هذا الأمر

#

سعد لمجرد يفاجئ جمهوره بهذا الأمر

ترامب

ماكرون

قمة الدول السبع

وجه مسئولون أمريكيون عاصفة من الانتقادات إلى رئيس الدولة المستضيفة للاجتماع، إيمانويل ماكرون؛ في مستهل قمة مجموعة السبع (G7) في بياريتس الفرنسية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن المسئولين، الذين لم تكشف هويتهم، شنهم هجومًا على ماكرون على خلفية عشاء عمل أقامه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
واعتبرالمسئولون أن ماكرون "اعترض" ترامب عقب وصوله إلى بياريتس ودعاه أمام عدسات الإعلام إلى لقاء ثنائي دون مستشارين، لم يكن مقررًا أصلا.
واتهم المسئولون ماكرون، بممارسة الضغط على سيد البيت الأبيض قبيل القمة بشأن مواضيع مختلفة، من ملف إيران حتى حرائق الأمازون، لكن مع التركيز في العشاء على مسائل "مخصصة" تتعلق بأجندته (ماكرون) السياسية، مثل تغيرات المناخ والمشاريع التنموية في أفريقيا.
من جانبه، ذكر مسئول فرنسي رفيع المستوى أن ماكرون استخدم هذا العشاء مع ترامب لتوضيح مواقفه إزاء طيف واسع من المسائل الدولية الملحة، مثل التجارة الدولية وجهود باريس لتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، كما دعا ترامب إلى المساعدة في حماية غابات الأمازون، وأبدى الرئيس الأمريكي استعداده للإسهام في هذا الموضوع، حسب المسئول.
كما حمّل المسؤولون الأمريكيون زملاءهم الفرنسيين المسؤولية عن اتهام الولايات المتحدة، في مشاورات مع دول أخرى، بعدم الرغبة في بلوغ إجماع بين دول مجموعة السبع قبيل القمة، ونفى الجانب الفرنسي ذلك على الرغم من تأييده لقرار الامتناع عن إصدار بيان ختامي للقمة هذا العام. 
فيما أكدت الصحيفة وقوع خلاف بين الجانبين الأمريكي والفرنسي بشأن ماهية فكرة تنظيم اجتماع خاص بالاقتصاد العالمي ضمن القمة يوم الاثنين، حيث أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن هذا الاجتماع لم يكن ضمن مسودة أجندة القمة التي تلقاها البيت الأبيض أوائل الشهر الماضي، ما دفع واشنطن إلى دعوة ألمانيا واليابان إلى التقدم بطلب مشترك بهذا الشأن

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. "الروبوت" لجراحات المخ والأعصاب
» الصين تصمم أطول نفق للسكة الحديد بـ17 مليار دولار
» "نجدة الطفل" تمنع زواج طفلة: "تحفظنا عليها فى الكوافير"
» إغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ هذه المدة
» فيديو جديد لـ"رانيا يوسف" بالبكيني يثير الجدل
» السعودية تلغى نظام التقويم المستمر.. لهذا السبب
» مؤثر.. أم تطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لهذا السبب
» قط يتحول إلى مهرب هواتف.. ويساعد السجناء في هذا الأمر
» مفاجأة.. إعفاء الكويتيتين من تأشيرات "الشنجن"
» أغرب قضية خلع.. السبب غير متوقع
» فيديو نادر للملك فهد قبيل وفاته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد