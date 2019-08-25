مغتصب الطفلة المعاقة يصاب بشلل نصفي في محبسه

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تداولت وسائل إعلام جزائرية أن منتهك عرض الطفلة التي تعاني من إعاقة ذهنية "ملازمة داون" في سطيف، قد تعرض إلى وعكة صحية خطيرة، بحسب ما ذكرته صحيفة النهار.

جاء ذلك بعد مرور الأسبوع الأول من تواجده داخل زنزانته في السجن المؤقت في انتظار موعد محاكمته.

وأضافت الصحيفة أنه المعطيات المتوفرة، فإن المتهم البالغ من العمر65 عاما أصيب بشلل نصفي، يكون سببه ارتفاع ضغط الدم، وذلك بعدما عانى من حالة قلق شديد بسبب فعلته.

وكان العديد من نزلاء المؤسسة العقابية قد عاتبوه على فعلته التي بلغ صداها إلى كل أرجاء الولاية، والتي أعقبتها حملة استنكار وردود فعل واسعة.


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