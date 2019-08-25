  • الأحد 25 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:56 م
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة جديدة

الحريري

أول رد للحريري على سقوط طائرتين إسرائيلتين ببيروت

جانب من اللقاء

ماكرون يفاجئ ترامب بهذا الأمر

آن ماكلين

أول جريمة بشرية في الفضاء.. ارتكبتها هذه المرأة

خداع

تفاصيل مثيرة.. نصاب كويتي: أنا محترف إزاي صدتوني

صورة

مغتصب الطفلة المعاقة يصاب بشلل نصفي في محبسه

حسينة أوشان

مذيعة الجزيرة تعلن مغادرتها للقناة.. وترفض هذا الأمر

الإعلامية ريهام سعيد

"تصريحات السمنة ".. تفجر مفاجأة صادمة عن ريهام سعيد

ترامب

ترامب: " جونسون" الرجل المناسب لهذا الأمر

انتحار

شنق وانتحار.. حادثتان هزّتا السعودية

"نجدة الطفل" تمنع زواج طفلة: "تحفظنا عليها فى الكوافير"

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تعرف على اختصاصات وصلاحيات "مجلس السيادة" بالسودان

#

قطعوا رأسها.. بعد حفلة اغتصاب جماعي

#

إغلاق 15 حضانة عقب اغتصاب طفلة

#

تفوق الخيال.. كلب ينقذ طفلة من الغرق

كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، تفاصيل تمكن المجلس القومي للأمومة والطفولة من منع زواج طفلين بالمطرية، قائلاً: "النيابة تحفظت على الطفلة في الكوافير وتم القبض على الأب والأم والعريس".

 وقال "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنهم تلقوا بلاغًا يوم الخميس الموافق 22 أغسطس يفيد بأن هناك طفلة عمرها 15 عامًا والدها سيزوجها لشاب عمره 25 عامًا، منوهًا بأنه لا يوجد قانون رادع يمنع زواج الأطفال حتى الآن.

وأضاف أنهم يحاولون التحدث مع أسرة الطفلة لإقناعهم بخطورة ما يفعلوه على ابنتهم، مشيدًا بدور النيابة العامة في منع حدوث الواقعة، منوهًا بأنهم رصدوا واقعة أخرى في دار السلام ووضعت الأسرة حراسة على الفتاة حتى يجبروا الفتاة على الزواج.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. "الروبوت" لجراحات المخ والأعصاب
» الصين تصمم أطول نفق للسكة الحديد بـ17 مليار دولار
» "نجدة الطفل" تمنع زواج طفلة: "تحفظنا عليها فى الكوافير"
» إغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ هذه المدة
» فيديو جديد لـ"رانيا يوسف" بالبكيني يثير الجدل
» السعودية تلغى نظام التقويم المستمر.. لهذا السبب
» مؤثر.. أم تطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لهذا السبب
» قط يتحول إلى مهرب هواتف.. ويساعد السجناء في هذا الأمر
» مفاجأة.. إعفاء الكويتيتين من تأشيرات "الشنجن"
» أغرب قضية خلع.. السبب غير متوقع
» فيديو نادر للملك فهد قبيل وفاته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد