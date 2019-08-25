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الصين تصمم أطول نفق للسكة الحديد بـ17 مليار دولار

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متابعات - أمينة عبد العال

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أعلنت شركة صينية أنها تخطط لإنشاء أول نفق في العالم بقيمة 17 مليار دولار، وسيربط بين فنلندا وإستونيا، وفقًا لصحيفة «بلومبيرج» الاقتصادية.

وقال وزير الشئون الاقتصادية والبنية التحتية «تافي آس»: نحن بحاجة لفهم واضح لكيفية صرف الأموال، ومعرفة استفادة كل من فنلندا وإستونيا من المشروع.

يمتد النفق بين هلسنكي وتالين على مسافة تزيد على 100 كيلومترًا ويستلزم بناء جزيرة اصطناعية واحدة على الأقل، وأسس المشروع رجل الأعمال الفنلندي بيتر فيستربا، الذي كان يعمل سابقًا في شركة Rovio Entertainment Oyj، التي طورت لعبة فيديو «Angry Birds».

 وقالت الشركة التي تم تأسيسها لبناء النفق إن التمويل الذي ستقدمه شركة «Touchstone Capital Partners Ltd » الصينية سيغطي التكلفة الكاملة للمشروع. أظهرت دراسة أجريت بتكليف من كلا البلدين العام الماضي أن النفق يمكن أن يكون مجديًا اقتصاديًا كشراكة بين القطاعين العام والخاص،وأكدت الدراسة التي أجريت عام 2018 أن البناء سيستغرق 15 عامًا حتى يكتمل.


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