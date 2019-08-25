» فيديو جديد لـ"رانيا يوسف" بالبكيني يثير الجدل

أثارت الفنانة رانيا يوسف، جدلاً واسعًا، بعد نشرها مقطع فيديو لها على حسابها على "الإنستجرام" وهي ترتدي كاش مايو شفاف وتستمع بإجازتها على أنغام أغنية "شط إسكندرية".

ونشرت رانيا يوسف التي تتواجد حاليًا بإحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي فيديو وصورًا تظهر بها مع أصدقائها في حفلات أو على الشاطئ، وكان آخرها فيديو نشرته على خاصية القصص المصورة على حسابها الشخصي على "إنستجرام" ظهرت فيه بالمايوه البكيني وقد ارتدت فوقه "كاش مايوه" على أنغام أغنية فيروز "شط إسكندرية".

كما نشرت عدة فيديوهات أثناء التقاط صور تذكارية مع جمهورها الذي التف حولها على الشاطئ.