» إغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ هذه المدة

25 أغسطس 2019 - 11:43 ص

تقرر غلق معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة في الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام متصلة بدءًا من اليوم الأحد، حتى بعد غد الثلاثاء بشكل مفاجئ.





وقال مصدر أمني -رفض ذكر اسمه- لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ) اليوم إن الإغلاق جاء بناء على قرار من المسئولين عن المعبر فى القاهرة؛ عقب انتهاء موسم الحج وعودة جميع الحجاج الفلسطينيين إلى غزة عن طريق معبر رفح البري.





وأضاف المصدر، أن الإغلاق جاء لإعطاء عطلة وراحة للموظفين فى المعبر الذين كانوا يعملون طوال الفترة السابقه بدون أي عطلات من أجل إنهاء سفر الحجاج الفلسطينين.



