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السعودية تلغى نظام التقويم المستمر.. لهذا السبب

عرب وعالم

حمد آل الشيخ
حمد آل الشيخ

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ألغت وزارة التعليم في المملكة السعودية نظام التقويم المستمر بدءًا من الصف الرابع، بحسب صحيفة "مكة" الإلكترونية. 

ونسبت الصحيفة لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قوله: "ما هو موجود الآن ليس في الأصل نظام تقويم مستمر، وسيجري العمل على اختبارات مركزية للتقويم، وستوجه مهام الإشراف إلى ما يخدم نواتج التعلم".

وأضاف: "في مدارسنا مبدعون وموهوبون ومتميزون، حقهم أن نوليهم العناية التي يستحقونها عبر تحفيزهم وتكريمهم، فهم قادة الغد".
وشدد على أنه من حق الطالب أو الطالبة أن يحصل على أفضل رحلة تعليمية ممكنة، وأن يقول رأيه، وأن يسمع صوته فهو المعني بالتطوير، لافتًا إلى أن وزارة التعليم تعمل على تأسيس مجلس للطلاب والطالبات في كل إدارة، وترفع توصياتهم وتطلعاتهم لتكون جزءا من خطط العمل في الوزارة.
وقال آل الشيخ: "نحن في وطن جعل ربع ميزانيته للتعليم، فلا عذر أمامنا إذا قصرنا ولم نحقق المأمول ونواكب التطلعات، ولن ننتظر أكثر مما مضى، فالوقت لا يسعفنا أمام جيل سيحاسبنا على أي تقصير، ولن نقبل بأنصاف الحلول.

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