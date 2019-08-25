  • الأحد 25 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:44 ص
بحث متقدم
حسينة أوشان

مذيعة الجزيرة تعلن مغادرتها للقناة.. وترفض هذا الأمر

الإعلامية ريهام سعيد

"تصريحات السمنة ".. تفجر مفاجأة صادمة عن ريهام سعيد

ترامب

ترامب: " جونسون" الرجل المناسب لهذا الأمر

انتحار

شنق وانتحار .. حادثتان هزّتا السعودية

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

الشوباشي: مبقاش لينا قيمة غير بيك يا ريس

طائرة

إسقاط طائرتين إسرائيليتين فى الضاحية الجنوبية بلبنان

شمس وإيمان

هذا ما فعله أصغر عروسين فى مصر

الدكتور طارق شوقي

وزير التعليم يفجر مفاجأة عن موعد بدء الدراسة

الكويت

مفاجأة.. إعفاء الكويتيتين من تأشيرات "الشنجن"

الإعلامي عمرو أديب

أديب لـ"وزيرة السياحة": "لازم تردي مينفعش تسكتي"

"تصريحات السمنة ".. تفجر مفاجأة صادمة عن ريهام سعيد

آخر الأخبار

الإعلامية ريهام سعيد
الإعلامية ريهام سعيد

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

سيد علي:"برنامجها اسمه صبايا وبتفضحهم فيه"

#

ابنة هيفاء وهبي تفجر مفاجأة مدوية عن والدها

#

ترامب يفجر مفاجأة صادمة عن «صفقة القرن»

#

ريهام سعيد: "مبسوطة أوي عشان عندنا رئيس عايزنا نخس"

الإعلاميين

الحدث اليوم

ريهام سعيد

أكد أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن الإعلامية ريهام سعيد لم تكن عضوًا بالنقابة، ولذلك تم اتخاذ قرار بأنها تمارس العمل الإعلامي دون الرجوع للنقابة.

وأضاف عدلي، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أنه وفقًا للقانون يجب أن توفق أوضاعها، ومن حق النقابة إيقاف الإعلامي وإحالته للتحقيق حال المخالفة.

 وتابع رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن النقابة ترحب بجميع الإعلاميين للحصول على ترخيص لممارسة العمل الإعلامي، لافتًا إلى أن تصريحاتها تسببت في أضرار جسيمة والإساءة للمرأة المصرية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تلغى نظام التقويم المستمر.. لهذا السبب
» مؤثر.. أم تطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لهذا السبب
» قط يتحول إلى مهرب هواتف.. ويساعد السجناء في هذا الأمر
» مفاجأة.. إعفاء الكويتيتين من تأشيرات "الشنجن"
» أغرب قضية خلع.. السبب غير متوقع
» فيديو نادر للملك فهد قبيل وفاته
» محمد صبحي: كنت أتمنى أشتغل "راقص"
» طليقة أحمد الفيشاوي توجه رسالة نارية .. فما فحواها؟
» فنان شهير: لهذه الأسباب أخفيت عن الجمهور إصابتي بالسرطان
» وجد جاره عاريا في الدولاب بالإسكندرية .. فماذا فعل؟
» الأهلي يعاقب نجمه بعد ظهور صور له في "سهرة خاصة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد