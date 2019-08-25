  • الأحد 25 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:46 ص
بحث متقدم
حسينة أوشان

مذيعة الجزيرة تعلن مغادرتها للقناة.. وترفض هذا الأمر

الإعلامية ريهام سعيد

"تصريحات السمنة ".. تفجر مفاجأة صادمة عن ريهام سعيد

ترامب

ترامب: " جونسون" الرجل المناسب لهذا الأمر

انتحار

شنق وانتحار.. حادثتان هزّتا السعودية

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

الشوباشي: مبقاش لينا قيمة غير بيك يا ريس

طائرة

إسقاط طائرتين إسرائيليتين فى الضاحية الجنوبية بلبنان

شمس وإيمان

هذا ما فعله أصغر عروسين فى مصر

الدكتور طارق شوقي

وزير التعليم يفجر مفاجأة عن موعد بدء الدراسة

الكويت

مفاجأة.. إعفاء الكويتيتين من تأشيرات "الشنجن"

الإعلامي عمرو أديب

أديب لـ"وزيرة السياحة": "لازم تردي مينفعش تسكتي"

بـ"الشرطة".. تسليم ابن غنوة شقيقة أنغام لجدته يثير ضجة

الصفحة الأخيرة

ابن غنوة
ابن غنوة

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فيديو للممثلة الإباحية مايا خليفة يثير ضجة

#

«الصليب المعقوف» يفجر أزمة في ألمانيا

#

الكويت.. اكتشاف معبد لـ"الهنود السيخ" يثير ضجة

#

مفاجأة.. شقيقة منفذ إطلاق النار في أوهايو من بين ضحاياه

الملك عبد الله

الملك فهد

الامير عبد الرحمن

موجة من الغضب سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب نشر والد الطفل ياسين، نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، فيديو للحظة تسليم الطفل لجدته وسط تواجد قوات الشرطة، معلقًا: "يكفيني ان ابني كارهكم ويبيكي بالدموع".

كشف والد ياسين، طليق غنوة، عن أن هناك خلافا كبيرا بينه وبين عائلة غنوة حول حضانة ابنه، إذ حصلت الجدة على حق الحضانة. 

ونشر والد ياسين مقطع فيديو خلال تواجد قوات الشرطة بمنزله لتسليم ياسين لجدته، وعلق عليه من خلال حسابه على "فيس بوك" وكتب: "يكفيني شرفاً وفخراً إن إبني كارهكم وبيبكي بالدموع ومغلوب على أمره في البعد عن أبوه وفقدان أمه، أحترم القانون واحترم حكم المحكمة ولكن عمري ماهحترمكم يا ظالمين يا مستغلين يا أصحاب القلوب القاسية (لكم الحكم يا اصحاب القلوب الرحيمة) وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين".

وظهر ياسين من خلال مقطع الفيديو وهو يبكي ما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعلومات فإن والد ياسين والذي انفصل عن غنوة قبل رحيلها سوف يرفع دعوى قضائية جديدة للحصول على حضانة نجله.

وكان صدر قرار محكمة الأسرة أمس الأربعاء 22 أغسطس بتسليم الطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة أخت أنغام لحضانة جدته لوالدته.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تلغى نظام التقويم المستمر.. لهذا السبب
» مؤثر.. أم تطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لهذا السبب
» قط يتحول إلى مهرب هواتف.. ويساعد السجناء في هذا الأمر
» مفاجأة.. إعفاء الكويتيتين من تأشيرات "الشنجن"
» أغرب قضية خلع.. السبب غير متوقع
» فيديو نادر للملك فهد قبيل وفاته
» محمد صبحي: كنت أتمنى أشتغل "راقص"
» طليقة أحمد الفيشاوي توجه رسالة نارية .. فما فحواها؟
» فنان شهير: لهذه الأسباب أخفيت عن الجمهور إصابتي بالسرطان
» وجد جاره عاريا في الدولاب بالإسكندرية .. فماذا فعل؟
» الأهلي يعاقب نجمه بعد ظهور صور له في "سهرة خاصة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد