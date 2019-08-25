بـ"الشرطة".. تسليم ابن غنوة شقيقة أنغام لجدته يثير ضجة

موجة من الغضب سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب نشر والد الطفل ياسين، نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، فيديو للحظة تسليم الطفل لجدته وسط تواجد قوات الشرطة، معلقًا: "يكفيني ان ابني كارهكم ويبيكي بالدموع".

كشف والد ياسين، طليق غنوة، عن أن هناك خلافا كبيرا بينه وبين عائلة غنوة حول حضانة ابنه، إذ حصلت الجدة على حق الحضانة.

ونشر والد ياسين مقطع فيديو خلال تواجد قوات الشرطة بمنزله لتسليم ياسين لجدته، وعلق عليه من خلال حسابه على "فيس بوك" وكتب: "يكفيني شرفاً وفخراً إن إبني كارهكم وبيبكي بالدموع ومغلوب على أمره في البعد عن أبوه وفقدان أمه، أحترم القانون واحترم حكم المحكمة ولكن عمري ماهحترمكم يا ظالمين يا مستغلين يا أصحاب القلوب القاسية (لكم الحكم يا اصحاب القلوب الرحيمة) وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين".

وظهر ياسين من خلال مقطع الفيديو وهو يبكي ما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعلومات فإن والد ياسين والذي انفصل عن غنوة قبل رحيلها سوف يرفع دعوى قضائية جديدة للحصول على حضانة نجله.

وكان صدر قرار محكمة الأسرة أمس الأربعاء 22 أغسطس بتسليم الطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة أخت أنغام لحضانة جدته لوالدته.