وزير التعليم يفجر مفاجأة عن موعد بدء الدراسة

25 أغسطس 2019 - 10:25 ص

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد الدراسة للصفوف الدراسية الأولى سوف تبدأ 11 سبتمبر، مشددًا على ضرورة أن يكون العام الدراسي أطول من ذلك، وأنه لا تراجع عن ذلك الموعد.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي له ، أن كتاب "الكونكت بلاس" سوف يكون في الصف الأول والثاني الابتدائي كما هو، مؤكدًا أنه يتم الانتهاء حاليًا من مناهج الصف الثاني الابتدائي، مع بناء مناهج الصف الثالث الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي.



وتابع وزير التعليم ، أنه سيتم العمل على المناهج الجديدة على مراحل لجميع السنوات الدراسية، حتى يكون في العام الدراسي 2020/2021 هناك مناهج جديدة للصفوف الدراسية.

