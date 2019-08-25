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قط يتحول إلى مهرب هواتف.. ويساعد السجناء في هذا الأمر

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قط مهرب
قط مهرب

متابعات - أمينة عبد العال

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الصرف الصحي

الحيوانات

قط

سجناء كوستاريكا

ابتكر مجموعة من المجرمين طريقة جديدة للتهريب باستخدام الحيوانات  لنقل أغراض أو قطع مختلفة للمعتقلين، وألقت السلطات القبض على قط ساعد أخطر سجناء كوستاريكا بإدخال هواتف محمولة إلى  السجن الأكبر في البلاد، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وتم الإمساك بالقط بعد عمليات بحث استمرت 5 ساعات، بسبب فراره داخل مجاري الصرف الصحي، وذلك بعدما رصده حارس في سجن لا ريفورما في سان رافايل دي ألاخويلا، قرب العاصمة سان خوسيه.

وقال بابلو برتوتزي، رئيس هيئة أمن السجون: "لقد واجهنا صعوبة كبيرة لأن القط تسلل إلى شبكة الصرف الصحي".اقرا ايضا:كوستاريكا يوجد بها 200 نوع من الطيور المهاجرة التي تأتي من أميركا الوسطىولدى خروج الحيوان وإمساك عناصر السجن به، تبين أنه كان يحمل على ظهره كيسا يحوي هاتفين نقالين وشاحنًا وشرائح هاتفية.

وحصل ذلك في وقت تبدي سلطات كوستاريكا قلقاً إزاء انتشار الهواتف المحمولة في السجون، والتي تُستخدم في أحيان كثيرة لإجراء عمليات احتيال هاتفية.وتستخدم مجموعات إجرامية باستمرار الحيوانات لنقل أغراض أو قطع مختلفة للمساجين، وفي 2015، تم الإمساك بطير حمام رُبطت كمية من المخدرات بقائمتيه لدى وصوله إلى سجن لا ريفورما.


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