ملكة بريطانيا تشتكي ترامب.. لهذا الأمر

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اشتكت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أمام رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، من أن العشب في الحديقة بقصر باكنجهام تضرر بسبب مروحيات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وكتبت صحيفة "Sunday Times" أن المروحيات الخاصة للرئيس الأمريكي ترامب كانت تهبط في حدائق القصر الملكي مرتين كل يوم أثناء الزيارة الرسمية لترامب إلى بريطانيا بداية يونيو الماضي، الأمر الذي سبب في تدمير أرض الحدائق وبقاء آثار الطائرات على العشب.
ونقل مصدر قريب من "موريسون"، أن ما قالته الملكة لرئيس الوزراء الأسترالي: "انظروا إلى مروجي؛ إنها مدمرة".
وكانت زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى لندن يونيو الماضي متوترة للغاية، وأثارت احتجاجات جماهيرية واسعة في بريطانيا.

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