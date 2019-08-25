مذيع بالتليفزيون المصري يكشف مفاجأة بمراكز تدريب الإعلاميين

25 أغسطس 2019 - 09:16 ص

وجه الإعلامي محمد حسان، المذيع بالتليفزيون المصري، نصيحة لشباب الإعلاميين في بداية طريقهم الإعلامي بضرورة تنمية مواهبهم الإعلامية، لافتًا إلى أن 90% من مراكز إعداد الإعلاميين بمثابة "نصباية" لا تمت لواقع الإعلام بأي صلة من قريب أو بعيد، ومن يحاضرون فيها يتحدثون عن تاريخهم في مهنة الإعلام دون التركيز على تنمية مهارات الدارسين".



وشدد حسان، خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية" تن" ،على أن من يريد صقل موهبته من شباب الإعلاميين يعتمد على مراكز معتمدة وموثوقة، خاصة وأن تلك المراكز المعتمدة لا تبالغ في التكلفة لكن تقدم للدارسين الخطوات الصحيحة لتنمية قدراتهم.



وكشف الإعلامي عن أسباب حالة التراجع الكبيرة التي وصلت إلها نشرات الأخبار وتقديم البرامج في العديد من القنوات التليفزيونية، مؤكدا أن هذا التراجع يسبب حالة كبيرة من الوجع لجميع من أتقنوا مهنة الإعلام وتقديم البرامج وإذاعة النشرات.



وأضاف أن أكثر ما يسبب حالة كبيرة من الإزعاج في بعض القنوات النطق الخطأ للعديد من مذيعي النشرات ومقدمي البرامج ، ؤما يسبب إزعاجا كبيرا عند سماع مثل تلك الأخطاء.

