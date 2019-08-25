  • الأحد 25 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:47 ص
بحث متقدم
حسينة أوشان

مذيعة الجزيرة تعلن مغادرتها للقناة.. وترفض هذا الأمر

الإعلامية ريهام سعيد

"تصريحات السمنة ".. تفجر مفاجأة صادمة عن ريهام سعيد

ترامب

ترامب: " جونسون" الرجل المناسب لهذا الأمر

انتحار

شنق وانتحار.. حادثتان هزّتا السعودية

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

الشوباشي: مبقاش لينا قيمة غير بيك يا ريس

طائرة

إسقاط طائرتين إسرائيليتين فى الضاحية الجنوبية بلبنان

شمس وإيمان

هذا ما فعله أصغر عروسين فى مصر

الدكتور طارق شوقي

وزير التعليم يفجر مفاجأة عن موعد بدء الدراسة

الكويت

مفاجأة.. إعفاء الكويتيتين من تأشيرات "الشنجن"

الإعلامي عمرو أديب

أديب لـ"وزيرة السياحة": "لازم تردي مينفعش تسكتي"

مهاجما ريهام سعيد ..

سيد علي:"برنامجها اسمه صبايا وبتفضحهم فيه"

آخر الأخبار

الإعلامي سيد علي
الإعلامي سيد علي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

ريهام سعيد تعود للشاشة: "مش مصدقة"

#

الوزراء تكشف حقيقة خفض نصيب الفرد من الخبز لـ 3 أرغفة

#

شاهد.. سيد على منفعلاً: "خلاص مفيش نخوة"

#

شاهد.. وصلة رقص لـ"ريهام سعيد" بين المواطنين

الحدث اليوم

ريهام سعيد

سيد علي

الأعلي للاعلام



شن الإعلامي سيد علي ، هجوما ناريا علي الإعلامية ريهام سعيد ، بسبب تصريحات الأخيرة التي أثارت الجدل مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصابي السمنة.

وقال "علي"، من خلال برنامج "حضرة المواطن"المذاع علي فضائية "الحدث اليوم"، ريهام سعيد عملت في بداية مشوارها الإعلامي بفضائية "المحور"، وحينها كانت تعاني من وزن زائد لم يتحدث معها أي شخص من القناة في هذا الأمر.

ووجه "علي" رسالة لـ"ريهام سعيد"، قائلا :" من المفترض إنتي إمرأة وعاملة برنامج اسمه صبايا يبقي مهمتك تدافعي عن بني جنسك ، برنامجها اسمه صبايا وبتفضح الصبايا ".

وطالب "علي" ، المجلس الأعلي للإعلام بضرورة غلق البرامج التي تقوم بجمع التبرعات من أجل علاج المواطنين ، قائلا :" هذه ليست مسئولية الإعلام ".

شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=Qf5YLDYLun8

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تلغى نظام التقويم المستمر.. لهذا السبب
» مؤثر.. أم تطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لهذا السبب
» قط يتحول إلى مهرب هواتف.. ويساعد السجناء في هذا الأمر
» مفاجأة.. إعفاء الكويتيتين من تأشيرات "الشنجن"
» أغرب قضية خلع.. السبب غير متوقع
» فيديو نادر للملك فهد قبيل وفاته
» محمد صبحي: كنت أتمنى أشتغل "راقص"
» طليقة أحمد الفيشاوي توجه رسالة نارية .. فما فحواها؟
» فنان شهير: لهذه الأسباب أخفيت عن الجمهور إصابتي بالسرطان
» وجد جاره عاريا في الدولاب بالإسكندرية .. فماذا فعل؟
» الأهلي يعاقب نجمه بعد ظهور صور له في "سهرة خاصة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد