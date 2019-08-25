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الأهلي يعاقب نجمه بعد ظهور صور له في "سهرة خاصة"

الرياضة

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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سيد عبد الحفيظ

قرر الأهلي معاقبة نجم خط الوسط صالح جمعة بعد وصول عدد من الصور الخاصة به إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

و كشفت مصادر صحفية أن سبب استبعاد صالح جمعة لاعب وسط الفريق من مباراة الفريق الأخيرة أمام اطلع بره الجنوب السودانى فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا هو عقاب اللاعب حيث تم تغريمه سراً بعقوبة مالية عليه لعودته للسهر من جديد "بحسب الوطن".

وأثبتت القياسات العضلية التى يخضع لها اللاعبون تراجع الحالة البدنية للاعب صالح جمعة، بالتزامن مع وصول بعض الصور للاعب فى أماكن سهرات خاصة -كان قد ابتعد عنها لفترة- لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة الذى رفض تصرف اللاعب ووصفه بالعودة خطوات للخلف.

وحرص "عبدالحفيظ" على مواجهة اللاعب ببعض الأدلة قبل أن يفرض عليه عقوبة مالية بالإضافة إلى الاستبعاد الفنى.


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