هكذا سخر أبو تريكة من مدافع أرسنال بعد مراوغة "صلاح"

25 أغسطس 2019 - 06:45 ص

سخر محمد أبو تريكة - أسطورة مصر والنادي الأهلي - من الأداء الرديء لديفيد لويز - مدافع أرسنال - بعدما تمكن النجم المصري محمد صلاح من خداعه مرتين خلال مباراة ليفربول مع المدفعجية.



وقال "أبو تريكة" في الاستوديو التحليلي لقناة "بي إن سبورتس" : "صلاح قدم مباراة كبيرة للغاية، بعدما سجل هدفين، وساهم في خلق مساحات كبيرة لفريقه.



وأضاف "أبو تريكة" مازحًا: "صلاح كلفت ديفيد لويز بلغة الكورة وجعل مدافع أرسنال يبيع نفسه.. لويز ترك صلاح اعتقادًا منه أنه يلعب ضمن تشكيلة الأرسنال"".

