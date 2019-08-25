زعيم كوريا يشرف على تجربة منصة إطلاق صواريخ ضخمة

25 أغسطس 2019 - 12:47 ص

أشرف زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، على تجربة مطلق للعديد من الصواريخ ضخم الحجم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الحكومية، اليوم السبت.



وقال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت ما بدا أنه صاروخان باليستيان قصيرا المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي، وفقا لرويترز.



والصاروخان هما الأحدث في سلسلة من عمليات الإطلاق خلال الأسابيع الأخيرة، وسط محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة بين أمريكا وكوريا الشمالية.



وقال كيم جونج أون، خلال شهوده تجربة مطلق الصواريخ ضخم الحجم، إنه "يتعين على كوريا الشمالية تكثيف تطوير أسلحة جديدة لمواجهة التهديدات والضغوطات من قبل قوات معادية"، بحسب تقرير للوكالة الكورية الحكومية.



وكانت وزارة خارجية كوريا الشمالية، اتهمت يوم الخميس، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بـ"إثارة التوتر" في شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى أنها غير معنية بحوار ترافقه تهديدات عسكرية.



وأطلقت كوريا الشمالية عددا من الصواريخ القصيرة المدى في الأسابيع الأخيرة، احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية وحيازة أسلحة جديدة، الأمر الذي زاد استئناف المحادثات تعقيدا.



وبدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات تعتمد إلى حد كبير على المحاكاة بالكمبيوتر بديلا للتدريبات السنوية السابقة الواسعة النطاق التي تم وقفها للتعجيل بمحادثات نزع السلاح النووي.

