  • الأحد 25 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:15 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على دعوة الإخوان للمصالحة

حرائق الغابات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف أسباب حريق غابات الأمازون

الإعلامي تامر أمين

"قومي المرأة" يشكو تامر أمين بسبب رانيا علواني

أرشيفية

تحويل «التعليم الصناعي» إلى «عسكري» هل يقضي على الشغب؟

لينا الفيشاوي

فيديو صادم لـ «لينا الفيشاوي» عن والدها

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

المنطقة الآمنة.. العمليات التركية الأمريكية تبدأ عملها

أرشيفية

بعد إساءتها للبدينات.. هذه العقوبات تنتظر «ريهام سعيد»

أرشيفية

مارس معها الجنس وقتلها.. تفاصيل مثيرة

أحمد عبد العزيز، المستشار الإعلامي للرئيس الأسبق محمد مرسي

مستشار «مرسي» لـ «نائب المرشد»: «سايق عليك النبي.. كفايه كدا»

أرشيفية

خطف ممثلة شهيرة وتصويرها عارية

لـ"الأعلى للإعلام"..

"قومي المرأة" يشكو تامر أمين بسبب رانيا علواني

آخر الأخبار

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تامر أمين: الجواز شر لابد منه

#

تامر أمين لـ"إليسا": "عودي يا هاميس"

#

تامر أمين بعد اتهامه بتكفير الأقباط: الإخوان السبب

#

تامر أمين يتبرع لحساب معهد الأورام على الهواء

تقدّم المجلس القومي للمرأة بشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على قناة النهار.
وتضمنت الشكوى الحلقة التي تحدث فيها مقدم البرنامج مع الضيفة الدكتورة النائبة رانيا علوانى بأسلوب يفتقر إلى آداب اللياقة، وأصول المهنية الإعلامية من خلال حواره الذي اتسم بالسخرية من الضيفة لقيامها بالعديد من الأعمال خلال حياتها المهنية، إلى جانب الإساءة التي وجهها إلى زوج الضيفة والسخرية من دعمه ومساندته القوية لها، مما يعد إساءة إلى رجال مصر الداعمين لعمل المرأة.
وطالب المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الأعلى للإعلام في هذا الشأن، بحسب "المصري اليوم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يفوز على ديكاداها بسداسية في دوري أبطال إفريقيا
» مستشاربالنقد الدولي يكشف دلالات خفض سعر الفائدة
» البحرين تمنح رئيس وزراء الهند وساما رفيعا
» هذا ما قاله كلوب عنهدف صلاح الثالث في مرمى أرسنال
» لليوم الثاني.. تجدد "انتفاضة السجائر" بالرمثا الأردنية
» "سولكنيغ" يطيح بأكثر وزراء الجزائر إثارة للجدل
» الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على ديكيداها بهدف مصطفى محمد
» نجل ملكة بريطانيا يتحدث عن علاقته بـ «الملياردير المغتصب»
» ريال مدريد يتعادل إيجابيا أمام بلد الوليد
» «البشير» يطلب الإفراج عنه مقابل هذا الأمر
» المنطقة الآمنة.. العمليات التركية الأمريكية تبدأ عملها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد