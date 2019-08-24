» تعليق ساخر من «أبوتريكة» على هدف محمد صلاح

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

ابوتريكة

أبدى محمد أبو تريكة، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، سعادته بالمستوى المميز للنجم محمد صلاح خلال مباراة فريقه ليفربول أمام أرسنال، في الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي.

وأكد "أبو تريكة"، خلال الاستوديو التحليلي لمباراة ليفربول وأرسنال، بقناة "بي إن سبورت": أن صلاح قدم مباراة كبيرة للغاية، بعدما سجل هدفين، وساهم في خلق مساحات كبيرة لفريقه.

وعن هدفي صلاح في شباك أرسنال، علق "أبو تريكة" مازحًا: صلاح كلفت دافيد لويز بلغة الكورة وجعل مدافع أرسنال يبيع نفسه.. لويز ترك صلاح اعتقادًا منه أنه يلعب ضمن تشكيلة المدفعجية".

وحقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".


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