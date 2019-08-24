البرلمان: بعض المواطنين يخدعون التموين للحصول على الدعم

قال الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، إن أسباب تأخر الحكومة في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمواطنين لحوكمة الدعم، هو عدم الدقة في البيانات المقدمة لها، لافتًا إلى أن جمع البيانات ليس أمرا سهلا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك محاولات مستمرة من البعض للحصول على الدعم، رغم أنهم لا يستحقون، من خلال تقديم بيانات مغلوطة للتموين.

وأشار إلى أن الحكومة تراجع البيانات المقدمة لها كثيرا حتى تعطى الدعم لمستحقيه.

وتابع: أن الحكومة تعتمد في جمع البيانات على المواطنين وتراجعها بعد ذلك، لكنه بسبب أخطاء كثيرة في البيانات تحتاج إلى دقة ومراجعة كثيرا، ما يحتاج إلى وقت.

وأوضح أن تجميع البيانات من المواطنين سهل، لكن الأصعب هو مراجعتها، ولابد من التحري في البيانات جيدا، حتى لا يحدث مثلما حدث في تكافل وكرامة وحصول من لا يستحق على الدعم.