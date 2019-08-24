» بالفيديو..«صلاح» يسجل «هدفين» في فوز ليفربول على آرسنال بثلاثية

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المصريون

ليفربول

أرسنال

صلاح

حقق فريق ليفربول فوزًا غاليًًا على أرسنال، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول من الدوري منفردًا، وفي المقابل بقى أرسنال بـ6 نقاط في المركز الثاني.

أحداث المباراة

بدأ ربيوترسون المدافع الأيسر لليفربول المباراة بانطلاقة خطيرة في الرواق الأيسر للملعب بالدقيقة الأولى، لعب عرضية أرضية تجاه فيرمينو تجاوزت الجميع بما فيهم المهاجم البرازيلي وخرجت إلى ضربة مرمى.

ضغط ليفربول بكل خطوطه منذ بداية الشوط الأول وعلى مدار 10 دقائق بغية تسجيل هدف التقدم، ولم يتمكن أرسنال من التقدم للأمام، واكتفى بالتراجع الدفاعي، غير أن تهديد أصحاب الأرض المباشر للمرمى لم يكن له وجود.

وأهدر أوباميانج فرصة خطيرة من أجل التقدم لصالح أرسنال في الدقيقة 11، بعدما خرج أدريان من منطقة الجزاء وأبعد كرة من أمام بيبي ذهبت بالخطأ إلى المهاجم الجابوني الذي حاول اسقاطها في المرمى لكنها أتت بجوار القائم الأيمن لمرمى الريدز في أول اللقطات الخطرة باللقاء.

وانطلق مانى من الجانب الأيسر وحاول لعب كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء تجاه محمد صلاح في الدقيقة 13 لكن الكرة ارتطمت في سكراتيس مدافع أرسنال وذهبت إلى لينو حارس المرمى.

وارتكب سيبايوس خطأ فادح في الدقيقة 21 بعدما لعب كرة بالعرض تجاه ساديو مانى في منطقة جزاء أرسنال، ليصوب اللاعب السنغالي كرة على لينو الذي أمسك بها.

وعاد أرسنال لتهديد ليفربول في الدقيقة 30 من خلال بيبي الذي صوب كرة مقوسة من خارج منطقة الجزاء اتت بجوار القائم الأيمن.

وأوقف حكم المباراة اللعب في الدقيقة 33 من أجل مراجعة لقطة بالفيديو بعدما سقط محمد صلاح أرضًا بمنطقة الجزاء في إحدى الكرات لكن بعد المراجعة تقرر احتسابها ركلة ركنية.

وانطلق نيكولاس بيبي في هجمة مرتدة سريعة بالدقيقة 34 وتجاوز مدافع ليفربول ثم سدد كرة من خارج منطقة الجزاء ذهبت سهلة في يد أدريان.

وعاد ليفربول للضغط بقوة وظهر الارتباك على دفاع أرسنال الذي ارتكن للهجوم من خلال الهجمات المرتدة فقط باستخدام سرعات أوباميانج ونيكولاس بيبي.

واستلم محمد صلاح كرة داخل منطقة الجزاء، وتحاول تجاه المرمى في الدقيقة 39 ثم صوب كرة بوجه القدم أتت بجوار القائم الأيمن لمرمى أرسنال.

وتقدم جوان ماتيب لصالح ليفربول في الدقيقة 41 من خلال رأسية بعد ركنية لعبها أرنولد من الجانب الأيمن استقبلها المدافع الكاميرون في شباك أرسنال.

وحصل محمد صلاح على ركلة جزاء في الدقيقة 48 بعدما أمسكه دافيد لويز من القميص داخل منطقة الجزاء، أمر الحكم باحتساب اللاعب خطأ لصالح اللاعب المصري.

وتكفل محمد صلاح بتسديد ركلة الجزاء، وضاعف النتيجة لصالح ليفربول في الدقيقة 49 بعدما صوبها يسارية قوية أعلى الزاوية اليمنى لمرمى أرسنال.

وسنحت فرصة تسجيل الهدف الثالث أمام محمد صلاح في الدقيقة 56 من خلال عرضية لعبها روبيرتسون من الجانب الأيسر استقبلها اللاعب المصري برأسية.

وأحرز محمد صلاح هدفًا رائعًا من مجهود فردي في الدقيقة 59 بعدما مر بشكل رائع من دافيد لويز ووضع نفسه في مواجهة حارس المرمى وصوب كرة أرضية مقوسة سكنت الشباك بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وانتقلت المباراة إلى حالة من الهدوء بعدما فقد أرسنال أمل العودة للمباراة، وخفض ليفربول من سرعة هجماته منعًا للإرهاق.

وقلص أرسنال النتيجة عن طريق توريرا في الدقيقة 85 بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم الأيسر لأدريان حارس مرمى ليفربول.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 3-1، لينفرد بصدارة الدوري الانجليزي بعد 3 جولات فقط من بداية المسابقة، ويكون أول فريق ينفرد بصدارة جدول الترتيب هذا الموسم.


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