» قرار مفاجئ بإقالة وزير الداخلية الجزائري

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مدير الشرطة الجزائري السابق عبد القادر بوهدبة
مدير الشرطة الجزائري السابق عبد القادر بوهدبة

أحمد سالم - وكالات

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أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، السبت، مدير الشرطة عبد القادر بوهدبة، بشكل مفاجىء بعد 7 أشهر من تعيينه في المنصب.

ونقل التلفزيون الرسمي أن بن صالح أصدر قرارا بإنهاء مهام عبد القادر بوهدبة بصفته مديرًا للأمن الوطني "شرطة" وعين مكانه خليفة أونيسي وهو أحد قيادات الشرطة.

ولم يذكر المصدر سبب القرار المفاجئ بتنحية بوهدبة الذي عين في المنصب شهر فبراير الماضي من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة خلفا للعقيد مصطفى لهبيري.

وجاء تعيين بوهدبة قائدا للشرطة قبل أيام على اندلاع انتفاضة شعبية في 22 فبراير الماضي أطاحت مطلع أبريل ببوتفليقة، وهي لا تزال متواصلة حتى الآن مطالبة برحيل رموز النظام السابق.

وخليفة أونيسي مدير الشرطة الجديد هو أحد أبرز قيادات الشرطة في الجزائر وشغل سابقا عدة مناصب فيها أهمها مدير شرطة الحدود.


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