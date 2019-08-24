برلماني يطالب برفع كفاءة وزيادة وتوسيع أسواق التصدير

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سعر الفائدة

أكد النائب يسرى نجيب، أن هناك عدة خطوات لابد من اتخاذها بعد قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة لـ1.5%، من أجل زيادة المكاسب الاقتصادية التى تجنيها مصر خلال الفترة الحالية.
وقال نجيب، إن الخطوة الهامة بعد خفض سعر الفائدة للحصول على مكاسب وإيجابيات بعد خفض سعر الفائدة هي تخفيض الدين العام، وزيادة الاستثمار العام والخاص ، وتحديد الأولويات خلال الفترة المقبلة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من بين الخطوات التى ينبغى أن يتم اتخاذها بعد خفض سعر الفائدة هو زيادة الانتاج والانتاجية ، ورفع كفاءة وزيادة وتوسيع أسواق التصدير وزيادة التشغيل، لافتا إلى أن قرار البنك المركزى صائب من الناحية العلمية وله إيجابياته التي لابد من استغلالها .


 


وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، قررت فى اجتماعهـا الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.




 

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