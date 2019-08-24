  • السبت 24 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:01 م
بحث متقدم
أرشيفية

مارس معها الجنس وقتلها.. تفاصيل مثيرة

ليفربول وارسنال

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وآرسنال

أحمد عبد العزيز، المستشار الإعلامي للرئيس الأسبق محمد مرسي

مستشار «مرسي» لـ «نائب المرشد»: «سايق عليك النبي.. كفايه كدا»

أرشيفية

خطف ممثلة شهيرة وتصويرها عارية

السيسي وأمير الكويت

قريبًا..«السيسي» في الكويت لحسم«ملفات حساسة»

البشير داخل قفص الإتهام

«البشير» يطلب الإفراج عنه مقابل هذا الأمر

عمالة

معظمهم مصريين.. أول قرار كويتي لخفض العمالة الوافدة

أرشيفية

السعودية تعلن بشرى.. الحج العام المقبل بدون جواز سفر

ريهام سعيد

محاكمة عاجلة لـ «ريهام سعيد»

عامر حسين

استقالات جماعية في اتحاد الكرة

رسميًا.. موعد تطبيق تقنية «VAR» في الدوري المصري

الرياضة

تقنية الفار
تقنية الفار

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

اتحاد الكرة يقرر تطبيق تقنية «VAR» في الدوري

#

رسميًا.. الجبلاية تحدد موعد فتح قيد اللاعبين

#

«شوبير» يصدم الأندية بشأن نظام مسابقة الدوري الجديد

#

«بيراميدز» لعشاق الكرة: «اصحى يا نايم الكبير مش دايم»

اتحاد الكرة

المصريون

الفار

الجنايني

var

وعدت اللجنة المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR ” بداية من الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا للجنة الخماسية دون حضور محمد فضل بسبب ظروف سفره، عقب أول جلسة رسمية بعد قرار التعيين.

وقال الجنايني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي “في الوقت الحالي هناك محادثات مع مسؤولي الاتحاد الدولي بشأن تقنية حكم الفيديو وكيفية تطبيقها في مصر”.

وواصل “الامر قيد دراسة، سيتم استخدام تقنية حكم الفيديو في مصر، لكن الأمر يحتاج للوقت، أعد بأن يتم تطبيق VAR بداية من الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز”.

وأضاف “سيتم مراجعة جميع القرارات التي تم اتخاذاها من قبل اللجان السابقة لاتحاد الكرة”.

واختتم “سوف يتم الإعلان عن جدول كامل لمسابقة الدوري الممتاز، موعد البداية والنهاية، حالة التضارب التي تحدث بشأن المواعيد غير مقبولة، هذا العهد انتهى”.

ويُدير اتحاد الكرة في الوقت الحالي لجنة خماسية بوجود عمرو الجنايني رئيسا وجمال محمد علي نائبا، بجانب محمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام ديكاداها
» قرار مفاجئ بإقالة وزير الداخلية الجزائري
» «الله أكبر».. أسرة «البشير» تهتف أثناء محاكمته
» تعرف على منافس المصري البورسعيدي بالكونفدرالية
» فرنسا: هدفنا منع إيران من امتلاك السلاح النووي
» مانشستر يونايتد يسقط أمام كريستال بالاس
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وبلد الوليد
» فيديو.. هتافات مدوية في استقبال «عمر البشير» أثناء محاكمته
» رسميًا.. موعد تطبيق تقنية «VAR» في الدوري المصري
» ناقلة النفط الإيرانية تغير مسارها متجهة إلى تركيا
» أحمد حسن يفتح النار على ريهام سعيد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:03 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد