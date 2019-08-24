نائب: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى يدعم نجاح مؤتمر أفريقيا 2019

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استثمر في أفريقيا

قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تنظيم مصر لأكبر تجمع استثمارى بقارة أفريقيا "استثمر فى أفريقيا" نوفمبر المقبل، هو حدث ذو أهمية اقتصادية وسياسية بالغة، مشيرًا إلى أنه بالرغم إنها ليست المرة الأولى التى ينعقد فيها الحدث بمصر إلا أن هذا العام له طابع خاص.
وأضاف غلاب، فى تصريحات صحفية، أن انعقاده هذا العام يتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وهو ما يعطى دفعة أكبر لجذب استثمارات ضخمة للقارة الأفريقية بأكملها خاصة لمشروعات الربط بين دول القارة بما يسهل عملية التبادل التجارى فين بينها.


ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية يجعل مصر بوابة أفريقيا للعالم كله، وتمكن مصر من جذب استثمارات كبيرة خاصة بالقطاع الصناعى الذى توليه الدولة اهتماما بالغا فى الوقت الحالى.


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