قريبًا..«السيسي» في الكويت لحسم«ملفات حساسة»

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أكدت مصادر دبلوماسية كويتية، في حديث لصحيفة "القبس" المحلية، على أهمية الزيارة التي سيقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الكويت نهاية الشهر الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولها، اليوم السبت: "هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة لاعتبارات عدة، أهمها العلاقات التاريخية بين البلدين ووزن مصر الإقليمي والدولي، فضلا عن التطورات المتلاحقة في المنطقة، ما يتطلب المزيد من التواصل والتشاور بين القيادتين لتجنيب المنطقة المزيد من التوتر".

وأضافت المصادر: "من المتوقع أن تكون الملفات الإقليمية الملتهبة حاضرة بقوة خلال المباحثات الثنائية التي ستشمل كذلك مجالات التعاون الثنائي، لا سيما العلاقات الاقتصادية والاستثمار، إضافة إلى العلاقات في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وغير ذلك من مجالات التعاون المشترك".

وأشارت المصادر إلى أن التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات على درجة عالية من التعاون، موضحة أن الكويت بالنسبة إلى مصر بلد مهم ومحوري في منطقة الخليج، "حيث تنتهج دبلوماسية تصالحية تراعي المصلحة العربية العليا، كما تضع مصالح الشعوب في المقدمة، وعدم الدخول في سياسات المحاور، وهي تتوافق مع الدبلوماسية المصرية في هذا الاتجاه".

وسبق أن أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، استنادا إلى مصادر خاصة، بأن الرئيس السيسي سيزور الكويت، في 31 أغسطس الجاري.

وتندرج الزيارة، حسب المصادر، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين الكويت ومصر، وبحث سبل تطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.


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