» ناقلة النفط الإيرانية تغير مسارها متجهة إلى تركيا

أظهر موقعان لتعقب السفن، السبت، أن ناقلة النفط الإيراني "أدريان داريا 1"، والتي كانت محتجزة في جبل طارق تحت اسم "غريس 1"، غيرت مسارها من كالاماتا باليونان إلى ميناء مرسين بتركيا.

وبحسب موقع "تانكر كراكرز"، فإنه من المقرر أن تصل السفينة الإيرانية إلى ميناء مرسين بتركيا، السبت المقبل 31 أغسطس.

وكتب الموقع في حسابه على تويتر، "الميناء في مرسين لا يبدو عميقًا بدرجة كافية، لذا فمن المرجح أن ترسو في الخارج".

وقال سامي مدني، الشريك المؤسس لشركة "تانكر تراكرز" لـCNN ، إنه من غير المرجح أن تقوم السفينة بتفريغ نفطها إلى تركيا ولكنها قد تجري عملية نقل من سفينة إلى سفينة.

وأكد موقع Marine Traffic ، أن الناقلة، تتجه إلى ميناء مرسين، وتتحرك في غرب البحر المتوسط.

كانت سلطات جبل طارق، أطلقت سراح ناقلة النفط الإيرانية "أريان داريا 1"، بعد أسابيع من احتجازها، على خلفية العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري، حيث كانت السفينة متجهة إلى مصفاة بنياس السوري، حسبما أعلنت السلطات في جبل طارق.