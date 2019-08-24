  • السبت 24 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:01 م
بحث متقدم
أرشيفية

مارس معها الجنس وقتلها.. تفاصيل مثيرة

ليفربول وارسنال

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وآرسنال

أحمد عبد العزيز، المستشار الإعلامي للرئيس الأسبق محمد مرسي

مستشار «مرسي» لـ «نائب المرشد»: «سايق عليك النبي.. كفايه كدا»

أرشيفية

خطف ممثلة شهيرة وتصويرها عارية

السيسي وأمير الكويت

قريبًا..«السيسي» في الكويت لحسم«ملفات حساسة»

البشير داخل قفص الإتهام

«البشير» يطلب الإفراج عنه مقابل هذا الأمر

عمالة

معظمهم مصريين.. أول قرار كويتي لخفض العمالة الوافدة

أرشيفية

السعودية تعلن بشرى.. الحج العام المقبل بدون جواز سفر

ريهام سعيد

محاكمة عاجلة لـ «ريهام سعيد»

عامر حسين

استقالات جماعية في اتحاد الكرة

أحمد حسن يفتح النار على ريهام سعيد

الرياضة

احمد حسن
احمد حسن

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ ريهام سعيد بعد وقف برنامجها

#

مرتضى منصور يفتح النار على نجم الزمالك السابق

#

سما المصري تفتح النار على ريهام سعيد: "يا بتاعة العفاريت"

#

هجوم ناري من ريهام سعيد على أنغام لهذا السبب

المصريون

أحمد حسن

ريهام حسين

شن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، هجومًا ناريًا على الإعلامية ريهام سعيد، وذلك بعد تصريحاتها المسيئة ضد أصحاب الوزن الزائد في إحدى حلقات برنامجها «صبايا الخير» على قناة الحياة.

ونشر «العميد» صورة له مع والدته عبر حسابه على موقع «فيس بوك» وعلق قائلًا: «الأستاذة ريهام سعيد خرجت علينا وقالت بالنص “الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر»، «منظرك بيكون مش حلو وأنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك».

وأضاف: «بصي يا ريهام هكلمك عملي وبدون تنظير.. شايفة الست القمر السمينة دي! تبقى أمي وفي زيها ملايين من أمهاتنا واخواتنا العظيمات إللي جابوا رؤساء وعلماء ومبدعين و رياضيين وفنانين و إعلاميين للأسف انتي واحدة منهم وناجحين في كل المجالات في البلد».

وتابع: «الناس دي تعبوا وشقوا وعرقوا واشتغلوا وقعدوا على ولادهم وعلموهم وحاجات كتيرة فى مشوار الحياة، الأمهات دول بركة حياتنا وكفاية دعوة واحدة بس منهم تريح القلب وتفتح الأبواب المقفولة الناس دي اللي انتي متعرفيش عنهم وعن ظروفهم حاجة انتي اتكلميت عنهم بسوء لأنك باختصار معرفتيش قيمتهم ولا هتعرفيها لأن الناس اللي وصفتيهم بالميتة دول مبيموتوش حتى ولو رحلوا عن الدنيا لأننا بنعيش بكل حاجة حلوة علموها لينا وسابوهلنا وبيسبوهلنا».

وواصل: «يا ألف خسارة على الإعلام اللي بدل ما يعلم وينصح ويقدم رسالة محترمة بقى يسخر وينظر على الطيبين اللي فاضلين في حياتنا».

واختتم تصريحاته: «نصيحة لوجه الله على الملأ زي كلامك ما كان على الملأ .. راجعي نفسك وحاولي تعتذري لكل الناس اللي زعلتيهم جايز يسامحوكي».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام ديكاداها
» قرار مفاجئ بإقالة وزير الداخلية الجزائري
» «الله أكبر».. أسرة «البشير» تهتف أثناء محاكمته
» تعرف على منافس المصري البورسعيدي بالكونفدرالية
» فرنسا: هدفنا منع إيران من امتلاك السلاح النووي
» مانشستر يونايتد يسقط أمام كريستال بالاس
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وبلد الوليد
» فيديو.. هتافات مدوية في استقبال «عمر البشير» أثناء محاكمته
» رسميًا.. موعد تطبيق تقنية «VAR» في الدوري المصري
» ناقلة النفط الإيرانية تغير مسارها متجهة إلى تركيا
» أحمد حسن يفتح النار على ريهام سعيد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:03 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد