معظمهم مصريين.. أول قرار كويتي لخفض العمالة الوافدة

24 أغسطس 2019 - 05:32 م

أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية تتجه لتنفيذ توصية هامة للجنة، واتخاذ اجراءات جديدة بزيادة الرسوم على الوافدين، ضمن الحلول المطروحة لمعالجة خلل التركيبة السكانية في الكويت.

وأوضحت المصادر حسب صحيفة «القبس الإلكتروني»، أن اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية تسعى من أجل إصدار قرارات جديدة لتفعيل التوصية التي أقرتها اللجنة بشأن زيادة الرسوم، والتي أثبتت الدراسات فاعليتها في تقليص أعداد الوافدين، وبخاصة العمالة الهامشية، والسائبة التي لن تتحمل الزيادة المرتقبة في الرسوم.

وذكرت المصادر أن اللجنة استندت في هذا التوجه بزيادة الرسوم على الوافدين إلى مقارنات بين الرسوم المفروضة عليهم في الكويت، والرسوم التي تفرضها دول الخليج على الوافدين لديها، حيث أثبتت المقارنات أن الرسوم على الوافدين في الكويت منخفضة بشكل كبير، بالنسبة للرسوم في أغلب دول الخليج، خصوصاً فيما يتعلق برسوم معاملات الإقامات وأذونات العمل وتجديد وتحويل الإقامات، وكذلك رسوم الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأخرى.

الجدير بالذكر أن العمالة المصرية في الكويت تمثل ثاني أكبر جالية في الكويت بعد الهنود، إذ يمثل عدد المصريين العاملين في الكويت أكثر من 600 ألف مصري.