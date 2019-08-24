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الصين تدعو السفن لإجلاء المواطنين بسبب إعصار "بايلو"

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أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم – وكالات

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الصين

السلطات المختصة

السلطات الصينية

إعصار بايلو

دعت السلطات الصينية، السبت، السفن وقوارب الصيد لإجلاء المواطنين، وذلك استعدادا لاقتراب الإعصار "بايلو".

وذكرت مقاطعة فوجيان شرقي البلاد، أنه تم استدعاء 9 آلاف و926 قارب صيد للدخول إلى الميناء مع اقتراب الإعصار، بحسب وكالة "شينخوا" المحلية.

وبهذا الخصوص، أكد "مركز مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف" بالمقاطعة، أنه جرى إجلاء 14 ألف و12 شخصا بالفعل من المزارع المائية.

كما أغلقت السلطات المختصة 149 منطقة سياحية مطلة على البحر، وألف و318 موقع بناء بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتسبب الإعصار أيضا في تعليق خدمات النقل بالعبارة في تايوان بين "شيامن" و"كينمن" من ناحية، وبين "بينغتان" و"تايتشونغ" من ناحية أخرى.

وكذلك ألغيت إجمالي 124 رحلة طيران بمطار "شيامن".

وأصدر المرصد الوطني الصيني، إنذارا باللون الأصفر السبت، بسبب إعصار بايلو، الذي من المتوقع أن يتسبب في عواصف وأمطار غزيرة جنوب البلاد.

وأوضح مركز الأرصاد الجوية الوطني، في بيان، أن "الإعصار الـ 11 هذا العام من المتوقع أن يضرب اليابسة أو يمر بجنوب شرق تايوان ظهر اليوم تقريبا".

وأضاف المركز أن الإعصار قد "يتحرك فى اتجاه الشمال الغربي ليضرب مرة أخرى المناطق الساحلية من مقاطعتي فوجيان وقوانغدونغ مساء اليوم أو بحلول صباح الأحد".

تجدر الإشارة أن نظام التحذير بشأن التلوث والكوارث في الصين، مكون من 4 مراحل، هي: الأزرق، والأصفر، والبرتقالي، والأحمر.


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