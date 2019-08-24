استقالات جماعية في اتحاد الكرة

24 أغسطس 2019 - 05:12 م

أعلن عمرو الجانيني رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، 5 قرارات الذى عقد مساء اليوم، السبت بمقر الاتحاد بمنطقة الجبلاية.

وقرر «الجانيني» خلال المؤتمر الصحفي، قبول استقالة ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد وتوجه بالشكر للأخير على دعمه للجنة خلال الفترة الماضية.

وأعلن الجانيني إقالة جميع لجان اتحاد الكرة وأبرزها، لجنة المسابقات والتي يترأسها عامر حسين والحكام برئاسة سمير عثمان وشئون اللاعبين وتشكيلها من جديد بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الخماسية.

وأسند عمرو الجنايني منصب القائم بأعمال المدير التنفيذي إلى وليد العطار مدير لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة المستقبل.

وتعهد القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة تطبيق اللوائح والعمل بحيادية وشفافية.