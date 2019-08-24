ترامب..جن جنونه

24 أغسطس 2019 - 05:10 م

عنوان المقال كلام جاء علي لسان متحدث الشؤون الخارجية لحزب الشعب الدنماركي الشعبي منتقداً الرئيس الأمريكي ترامب قائلاً: إذا كان ترامب يفكر في شراء جرينلاند فهذا دليل جديد علي أنه قد جن جنونه. فيما يخاصم أي شكل من أشكال الديبلوماسية تصرف ترامب بفجاجة واضحة وإبتزاز صريح عندما ألغي زيارة كانت مقررة له للدنمارك وذلك عندما لم تستجب حكومة الدنمارك لنزوع وهوي ترامب الذي قد يصفه البعض بالطفولي عندما عرض عليها شراء إقليم جرينلاند مساحته 2 مليون كيلو متر مربع والذي يتمتع بالحكم الذاتي وله حكومة وبرلمان وتحت السيادة الدنماركية، واكبر الظن أن ما يجعل ترامب يسيل لعابه ويسعي لشراءه والإستحواذ عليه لصالح بلاده هو أن الإقيلم يمتاز بموارده الطبيعية مثل الفحم والنحاس والزنك وخام الحديد.







إستهجن بل إندهش الدنماركيين والأوربيين بل الكثير من الأمريكيين أنفسهم ناهيك عن العالم كله المتابع للسياسة العالمية ضحكاً وإسخفافاً بقرار ترامب رئيس أكبر دولة في العالم!!!، عندما ربط زيارته وجعلها رهن قبول حكومة الدنمارك بيعه جزء من أرض تشرف عليها وتعتبر جزء من سيادتها وقد عبرت الحكومة الدنماركية عن تمسكها بأرضها تمسكها بكرامتها وشرفها ومكانتها بين الأمم الأخري، حيث علق رئيس الوزراء الدنماركي علي إقتراح ترامب هذا بأنه-حسب وصفه-يجب أن يكون مزحة كذبة إبريل.



