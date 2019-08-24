محاكمة عاجلة لـ «ريهام سعيد»

حددت محكمة جنح الجيزة، 14 أكتوبر المقبل، موعدًا لنظر دعوى أقامها محام ضد الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة الإساءة للشعب المصري، عقب تصريحاتها المثيرة للجدل التي شنت فيها هجومًا لاذعًا على البدينات.

وقال المحامي أشرف ناجى، رافع الدعوى، إن كلام مقدمة برنامج "صبايا" على فضائية "الحياة" عن السمينات يمثل "إهانة بالغة لقطاع كبير من المصريين واستخدمت عبارات، وأوصاف لا تليق أن تقال في برنامج".

وكانت "ريهام" شنت هجومًا لاذعًا على السيمنات خلال إحدى حلقات برنامجها "صبايا" على قناة "الحياة"، واصفة الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد بأنهم عبء على أهلهم وعلى الدولة.

كما توجهت إلى النساء السمينات لافتة إلى أن مظهرهن ليس جميلاً وأنهن يشوهن المظهر.

ووصف المحامي رافع الدعوى تصريح "ريهام" بهذا الخصوص بأنه "يعد تصريحًا غريبًا أن يصدر من مذيعة كبير على الهواء مباشرة، وفى برنامج مشهور يذاع في جميع أرجاء الوطن العربي، مما تسبب في أن تقوم النقابة العامة للإعلاميين، وكذلك قناة الحياة بوقف البرنامج".

وأشار إلى قيام قناة "الحياة" عقب تلك التصريحات بوقف برنامج "صبايا" الذي تقدمه ريهام سعيد على شاشتها، على خلفية ما وصفها بـ "أقوال شاذة وهدامة تدعو إلى التخلص من مرضى السمنة لكونهم عالة على المجتمع وعالة على أسرهم".

وتسببت تلك التصريحات في إثارة ضجة كبيرة الكبيرة شارك فيها إعلاميون وصحفيون مصريون وعرب، وطالبوا المجلس الأعلى للإعلام بأن يوقفها ويحيلها إلى التحقيق، بسبب "التنمر" الذي مارسته ضد ملايين النساء.

وقرر مجلس نقابة الإعلاميين منع "ريهام" من ممارسة أي نشاط إعلامي لحين توفيق أوضاعها القانونية مع النقابة، على خلفية التحقيق في حلقة البرنامج، التي تناولت خلالها موضوع السمنة وأثارت استياء سيدات مصر.