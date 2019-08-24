  • السبت 24 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر05:36 م
بحث متقدم
عمالة

معظمهم مصريين.. أول قرار كويتي لخفض العمالة الوافدة

عامر حسين

استقالات جماعية في اتحاد الكرة

وزيرة الثقافة الجزائرية مريم مرداسي

بعد كارثة الحفل الغنائي استقالة وزيرة الثقافة الجزائرية

ريهام سعيد

محاكمة عاجلة لـ «ريهام سعيد»

عمرو الجنايني يسخر من الأهلي قبل مباراة أسيك

«الجنايني» يستعين بـ«السكين» للرد على منتقديه

أرشيفية

السعودية تعلن بشرى.. الحج العام المقبل بدون جواز سفر

اتحاد الكرة

7 مرشحين لقيادة منتخب مصر خلفًا لـ«أجيري»

غادة عويس

عودة اليهود للسعودية.. جدال بين مذيعة الجزيرة وإعلامي سعودي

جهاد جريشة

جهاد جريشة يعتذر لجماهير الأهلي:«متزعلوش مني»

الملكة فكتوريا مع الأمير البرت

وثائق بخط اليد للملكة فكتوريا تكشف أسرارًا جديدة عن وفاة زوجها

محاكمة عاجلة لـ «ريهام سعيد»

آخر الأخبار

ريهام سعيد
ريهام سعيد

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يخصص هدية بشأن اعتزال ريهام سعيد

#

طلب إحاطة بالبرلمان لمعاقبة ريهام سعيد

#

ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام: أعتذر لكم .. وهقرب من ربنا

#

عملية جراحية عاجلة لـ"سوزان مبارك"

حددت محكمة جنح الجيزة، 14 أكتوبر المقبل، موعدًا لنظر دعوى أقامها محام ضد الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة الإساءة للشعب المصري، عقب تصريحاتها المثيرة للجدل التي شنت فيها هجومًا لاذعًا على البدينات.

وقال المحامي أشرف ناجى، رافع الدعوى، إن كلام مقدمة برنامج "صبايا" على فضائية "الحياة" عن السمينات يمثل "إهانة بالغة لقطاع كبير من المصريين واستخدمت عبارات، وأوصاف لا تليق أن تقال في برنامج".

وكانت "ريهام" شنت هجومًا لاذعًا على السيمنات خلال إحدى حلقات برنامجها "صبايا" على قناة "الحياة"، واصفة الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد بأنهم عبء على أهلهم وعلى الدولة.

كما توجهت إلى النساء السمينات لافتة إلى أن مظهرهن ليس جميلاً وأنهن يشوهن المظهر.

ووصف المحامي رافع الدعوى تصريح "ريهام" بهذا الخصوص بأنه "يعد تصريحًا غريبًا أن يصدر من مذيعة كبير على الهواء مباشرة، وفى برنامج مشهور يذاع في جميع أرجاء الوطن العربي، مما تسبب في أن تقوم النقابة العامة للإعلاميين، وكذلك قناة الحياة بوقف البرنامج".

وأشار إلى قيام قناة "الحياة" عقب تلك التصريحات بوقف برنامج "صبايا" الذي تقدمه ريهام سعيد على شاشتها، على خلفية ما وصفها بـ "أقوال شاذة وهدامة تدعو إلى التخلص من مرضى السمنة لكونهم عالة على المجتمع وعالة على أسرهم".

وتسببت تلك التصريحات في إثارة ضجة كبيرة الكبيرة شارك فيها إعلاميون وصحفيون مصريون وعرب، وطالبوا المجلس الأعلى للإعلام بأن يوقفها ويحيلها إلى التحقيق، بسبب "التنمر" الذي مارسته ضد ملايين النساء.

وقرر مجلس نقابة الإعلاميين منع "ريهام" من ممارسة أي نشاط إعلامي لحين توفيق أوضاعها القانونية مع النقابة، على خلفية التحقيق في حلقة البرنامج، التي تناولت خلالها موضوع السمنة وأثارت استياء سيدات مصر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الصين تدعو السفن لإجلاء المواطنين بسبب إعصار "بايلو"
» عروسة تخطف عريسها قبل الدخلة لسبب غريب
» رسميًا.. رحيل أزارو عن الأهلي
» إطلاق النار على حافلة جنوب الأردن
» ترامب يطعن على حكم قضائي.. لهذا السبب
» فنانة كويتية شهيرة تبحث عن زوج جديد ..وتتجاهل زوجها
» هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. تعرف عليها
» تعرف على الشخص الذي اشترط حسن شحاتة وجوده في جهاز المنتخب
» فنان شهير يصدم الجمهور: كنت بشرب مخدرات
» ابنة مذيع "أون سبورت" تخطف الأضواء بعد ظهورها
» والد قائد "حراك الريف" بالمغرب يفجر مفاجأة عن نجله

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:33 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد