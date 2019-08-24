السعودية تعلن بشرى.. الحج العام المقبل بدون جواز سفر

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السعودية

الحج

جواز سفر

بشري

أعلنت المملكة العربية السعودية دخول مشروع «بطاقة الحج الذكية» حيز التنفيذ بداية من موسم الحج المقبل خلال العام القادم.

وكشف وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، عبر صفحته الرسمية على «تويتر» عن تفاصيل البطاقة ومميزاتها، مؤكدا أنها ستغني الحاج عن حمل جواز سفره والمزيد من الأوراق الثبوتية والمالية، تيسيرا على حجاج بيت الله.

ووفق الفيديو الذي يقدمه الإعلامي السعودي العبد الكريم، فإن المشروع دخل حيز التنفيذ من العام الجاري خلال موسم الحج المنتهي منذ أيام، حيث تم تنفيذه على ما يفوق الـ150 حاجا كمرحلة أولى لتجريب البطاقة، ومن ثم تم اتخاذ قرار تعميمه من موسم الحج المقبل.

وستتضمن بطاقة الحج الذكية كل معلومات الحاج وتغنيه عن جواز سفره، وبها يمكنه أن يسحب الأموال، كما أنها مزودة بتطبيق أو بخاصية تتبع الحجيج والحد من ظاهرة المفقودين خلال الحج، وسيتم استخدامها لدخول الفندق والقطار والخدمات المتعلقة بالمناسك.

ومن المقرر أن تطبع البطاقة في بلد الحاج، بتكلفة تبلغ 100 دولار، ويمكن التحكم فيها من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة، وتمتاز بقدرتها على تخزين معلومات الحاج الشخصية والطبية والسكنية.

في سياق متصل، أعلنت السلطات السعودية ممثلة في «الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي» عن الانتهاء من 85% من مشروع توسعة الحرم المكي بإضافة 3000 متر مربع لمحيط المسجد الحرام، بهدف رفع سعة الحرم إلى أكثر من 2.5 مليون حاج، وفق صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.


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