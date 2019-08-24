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«فوق الركبة».. دنيا سمير غانم بإطلالة جريئة

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دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

محمد فضل- متابعات

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فنانة

دنيا سمير غانم

اطلالة جريئة

أطلت الفنانة دنيا سمير غانم على متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل انستجرام، بصورة جريئة خلال حضورها إحدى حفلات الزفاف فى الساحل الشمالى.

وظهرت الفنانة دنيا سمير غانم بإطلالة مميزة من اختيار الستايلست مايا حداد، وارتدت فستانًا قصيرًا يصل إلى أعلى الركبة باللون الذهبى اللامع، وقد حمل الفستان توقيع Alexandre Vauthier ، واتسم التصميم بصيحة الكتف الواحد.

وانتعلت الفنانة دنيا سمير غانم حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ، ونسقت مع إطلالتها كلاتش متوسط الحجم، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات ولكنها اكتفت ببعض القطع البسيطة.

واعتمدت الفنانة دنيا سمير غانم على خصلات شعرها الشقراء المنسدلة على كتفيها، فيما اختارت مكياج جذابا ارتكز على الألوان الهادئة غير المبالغ فيها.

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Dress: @alexandrevauthier styled by: @mayajules ??

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