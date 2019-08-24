زيدان يكشف مفاجأة عن "ميسي اليابان" و"خاميس"

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زين الدين زيدان
زين الدين زيدان

وكالات - الدويني فولي

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لم يبدِ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تمسكه باللاعب الشاب كوبو بعد رحيله معارًا لمدة موسم بصفوف ماريوكا.

وقال ”زيدان” عن اللاعب الملقب بـ”ميسي اليابان” في تصريحات له: نريد الأفضل للاعب، وما تم اتخاذه هو الحل الأفضل.


أما عن ”خاميس” فأكد “زيدان” أنه لن يرحل عن ريال مدريد وأن موقفه لم يتغير مع الفريق.


وقال: ما الذي تغير بشأن خاميس؟: لا شيء، إنه جيد جدًا، ونحن سعداء به، سوف نعول عليه مثل باقي اللاعبين الآخرين، وهو أيضًا سعيد هُنا .


وتعليقاً على اللقاء المرتقب مع بلد الوليد، قال “زيدان ”: بلد الوليد أنهى الموسم الماضي بشكل جيد للغاية، هم فريق شُجاع، نحن نأمل أنّ نُصبح أفضل، ونلعب بشكل أفضل عن مباراة سيلتا فيجو، ونقدم أشياء أفضل ، مشيداً بآداء جاريث بيل الدفاعي .

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