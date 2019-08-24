فنان شهير يخصص هدية بشأن اعتزال ريهام سعيد

24 أغسطس 2019 - 02:38 م

علق الفنان محمد محسن على قرار إيقاف برنامج "صبايا" للإعلامية ريهام سعيد، وغرد محسن عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قائلَا: "إيقاف برنامج ريهام سعيد، واعتزالها العمل العام والظهور الإعلامي بلا رجعة، أنا شفت الكلام دا كام مرة قبل كدا؟ وبالمناسبة دي اللي هيقوللي اتوقفت ورجعت كام مرة ليه عندي تذكرتين هدية للحفلة اللي يختارها".





كان مجلس نقابة الإعلاميين قرر منع ريهام سعيد من ممارسة أي نشاط إعلامي لحين توفيق أوضاعها القانونية مع النقابة، على خلفية التحقيق في حلقة برنامج "صبايا"، الذي تقدمه عبر قناة "الحياة"، والتي تناولت خلالها موضوع السمنة وأثارت استياء سيدات مصر.





كما أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا ومقدمة البرنامج الإعلامية ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة جرى تقديمها مؤخرًا.



