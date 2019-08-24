500 قضية إفلاس بدولة خليجية

24 أغسطس 2019 - 02:21 م

كشفت المحاكم التجارية بالسعودية عن أنها تلقت المئات من قضايا الإفلاس، خلال العام الهجري الحالي.

وبلغ عدد القضايا المنظورة في المحاكم التجارية، نحو 500 قضية، حيث استحوذت المحكمة التجارية في الرياض على 73.6 في المائة من إجمالي هذه القضايا بـ368 قضية، تليها المحكمة التجارية في جدة بـ75 قضية، ثم المحكمة التجارية في الدمام بـ54 قضية.

بينما تساوت محاكم ثلاث مناطق في عدد قضايا الإفلاس، حيث استقبلت المحاكم العامة في بريدة وأبها والمدينة المنورة من حيث العدد بقضية إفلاس واحدة منذ بداية العام الهجري.

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد أقر حزمة من القرارات، منها تخصيص عدد من الدوائر القضائية المعنية بدعاوى الإفلاس التجاري والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم، إضافة إلى الموافقة على ضوابط تفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على التبليغ باستعمال الوسائل الإلكترونية.

كما أقر قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة، ويهدف ذلك إلى تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي.

وخصص المجلس النظر في دعاوى الإفلاس التجاري في دوائر التجارية مخصصة في محاكم الاستئناف في كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير، إضافة إلى دوائر ثلاثية في المحاكم التجارية في مدن الرياض، وجدة، والدمام .