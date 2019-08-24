طلب إحاطة بالبرلمان لمعاقبة ريهام سعيد

24 أغسطس 2019 - 01:06 م

أكد النائب إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضد ما تناولته الإعلامية ريهام سعيد بإهانة المرأة المصرية.





وقال إنه طالب باتخاذ كل الإجراءات ضد الإعلامية وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، مشددًا على ضرورة الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي حسب جريدة الوطن.





وتبدأ اليوم لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق في الشكوى التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة، ضد برنامج صبايا الذي تقدمه ريهام سعيد على قناة الحياة، بسبب حديثها عن السمنة والإساءة "للبدناء"، ومن المقرر أن تمثل مقدمة البرنامج، التي اعتذرت عما قالته وأعلنت اعتزالها، غدًا للتحقيق معها بمقر المجلس.









وكانت نقابة الإعلاميين، أصدرت قرارًا أمس بوقف ريهام سعيد عن ممارسة أي نشاط إعلامي لحين توفيق أوضاعها بالقيد في جداول النقابة، وإبلاغ النيابة العامة ضدها لممارستها النشاط الإعلامي دون القيد في النقابة، لكن هذا الإجراء لا يتعارض مع تحقيق الأعلى للإعلام في الموضوع محل الشكوى لاسيما وأنه يختص بالوسيلة التي بث من خلالها البرنامج، فضلا عن أن لائحة الجزاءات تعطيه حق منع الإعلامي من الظهور.







