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تفاصيل مثيرة.. لحظة القبض على مصور النساء "الخفي"

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أرشيفية
أرشيفية

علي محمود

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المترو

فيديو إباحي

كامير

مصور النساء

ألقت الشرطة، في مدينة مدريد الإسبانية، القبض على رجل يصور النساء "من تحت التنانير" في محطات وحافلات المترو، وينشر التسجيلات في موقع إباحي.

واستخدم المتهم الكولومبي، البالغ من العمر 53 عامًا، في أعماله الدنيئة كاميرا خفية ثبتها في حقيبة كان يحملها معه، ويضعها على الأرض قرب ضحاياه من النساء والفتيات "بينهن قاصرات"، اللواتي كان يلاحقهن في محطات المترو، وعربات قطارات الضواحي، ويصور مقاطع فيديو لما تحت "تنانيرهن".
وأثناء تفتيش منزل الكولومبي المنحرف، عثرت الشرطة على كمبيوتر، وثلاثة محركات أقراص صلبة تحتوي على مقاطع فيديو، وصور المئات من ضحاياه، اللواتي صورهن دون علمهن.
وتتبعت السلطات المختصة أكثر من 283 مقطع فيديو لـ555 امرأة، وفتاة قاصر على موقع إباحي؛ حيث تمت مشاهدتهن أكثر من مليون مرة.
وألقت الشرطة، القبض على المنحرف متلبسا، عندما كان يصور ضحية جديدة في مترو مدريد.

يذكر أن 29 من ضحاياه رفعت شكاوى إلى الشرطة بهذا الأمر.

ويواجه المتهم، تهما بانتهاك الخصوصية والفساد وإساءة معاملة الأطفال، ونشر بغاء القاصرين. 

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