تدشين حملة لدعم البشير على غرار "آسف يا ريس"

24 أغسطس 2019 - 12:36 م

على غرار حملة آسف ياريس التي دشنها أنصار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في مصر، دشن عدد من مؤيدي عمر البشير الرئيس السودانى السابق، حملة لتنظيم مظاهرة بالتزامن مع جلسة محاكمته فى قضايا تتعلق بالفساد، وإهدار المال العام، بعد عزله من قبل الجيش السودانى.





وقال مؤيدو عمر البشير فى الحملة التى سميت بـ”كلنا معاك”، إنهم سينظمون وفقة أثناء محاكمة الرئيس السابق اليوم السبت 24 أغسطس أمام معهد القضاة صباح اليوم.





وصل الرئيس السوداني المخلوع وسط إجراءات أمنية مشددة الى المحكمة قبل قليل حيث يجرى محاكمته علنًا وبحضور إعلامي كبير.



