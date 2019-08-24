هدية من الملك سلمان وولي العهد تشعل مواقع التواصل

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انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر هدية من ستار الكعبة ومئات المصاحف كهدية لأكبر مسجد في أوروبا.

استقبل الرئيس الشيشاني رمضان أحمدوفيتش قديروف هدية الملك سلمان وولي عهد السعودية محمد بن سلمان بالقبلات الحارة وتكبيرات آلاف المصلين.

وكانت الهدية عبارة عن قطعتين من ستار الكعبة المشرفة لوضعهما بأكبر مسجد في أوروبا، بالإضافة إلى 800 مصحف، تيمنًا بالمسجد الحرام.

وشهد حفل جمهورية الشيشان لافتتاح أكبر مسجد في أوروبا احتفاءً واسعًا بهدية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ، –والتي سلمها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لرئيس جمهورية الشيشان .

وانطلقت مراسم الإحتفال وسط تكبيرت أكثر من 50 ألف مصلي بمسجد "فخر المسلمين"،  الذي أعلن الرئيس الشيشاني تغيير اسمه إلى "خاتم المسلمين" حبًا للنبي الكريم . 

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