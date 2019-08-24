طلب غير متوقع لـ«سفاح المثليين» قبل إعدامه

24 أغسطس 2019 - 11:10 ص

نفذ القضاء الأمريكي حكم الإعدام بالجرعة القاتلة في مجرم خطير معروف بـ"سفاح المثليين"؛ حيث كان يرصد الرجال المثليين خلال عمله المشين بالدعارة، ويقتلهم ويسرق أموالهم.





وقال السفاح "غاري راي بولز" ضمن اعترافاته: "لم أرد يومًا أن تكون حياتي على هذا النحو، المرء لا يستفيق في صباح أحد الأيام ويقرر أن يصبح سفاحًا".





وكان من المفترض أن يتم تنفيذ حكم الإعدام، أمس، الساعة 6 مساء، ولكن القضاة انتظروا لتنفيذه في الساعة العاشرة بعدما طلب المجرم طعامًا وتناوله، وكانت وجبته عبارة عن 3 ساندويتشات برجر، وبطاطس، ولحم خنزير مقلي.



