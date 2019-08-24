درب البحر الأحمر من أفضل الأماكن السياحية في العالم

24 أغسطس 2019 - 10:50 ص

أوصت مجلة التايم Time، قراءها بزيارة درب البحر الأحمر«Red Sea Mountain Trail »، بعد أن تم اختياره من قبل الجريدة، ضمن أفضل الأماكن السياحية في العالم، من بين 100 وجهة سياحية يجب أن تحظى بتجربة السائحين لها الآن.

ويعتبر درب البحر الأحمر هو أول درب للمشي الطويل hiking في مصر ويقع بالقرب من مدينة الغردقة.

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن الثراء والتنوع والأصالة التي تقدمها مصر للعالم أصبحت تتصدر عناوين الصحف والمجلات العالمية.

وقدمت الوزيرة الشكر للرحالة والمغامر البريطاني بن هوفلر وهو أحد الذين شاركوا في تأسيس الدرب، والمغامر المصري عمر السمرة على ما بذلاه من جهد لتطوير ودعم سياحة المغامرات في مصر، كما قدمت التهنئة للمجتمعات المحلية المصرية التي ساهمت في إعادة الحياة إلى مثل هذه المسارات والدروب.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع درب البحر الأحمر هو مشروع سياحي مجتمعي يهدف إلى الحفاظ على البيئة وتنمية ودعم المجتمعات المحيطة به وخلق فرص عمل في صناعات يعمل فيها سكان المنطقة، وهذا يتماشى مع رؤية وزارة السياحة لوضع مصر على طريق السياحة المستدامة، حيث إن التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية جزء من الهدف الأشمل لوزارة السياحة وهو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.

كما انه يقدم تجربة حقيقية للمغامر أو الرحالة للتواصل والتعرف على ثقافة المنطقة وهو ما يتفق مع مفهوم حملة People to People والتي تهدف إلى تسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به الشعب المصري، وتعريف السائح بالمناطق السياحية المختلفة لإبراز ميزاتها التنافسية وخصائصها Branding by Destination وهو إحدى ركائز محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع.