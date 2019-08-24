السعودية تحتل هذه المرتبة فى معدل السعادة

24 أغسطس 2019 - 10:47 ص

أظهرت دراسة عالمية، أن المملكة العربية السعودية، تحتل المرتبة السابعة عالميًا في معدل سعادة البالغين بنسبة 78 %، بينما المتوسط العالمي 64 %.





وجاء الدين والصفاء الروحي، والصحة والرفاهية البدنية، من أبرز العوامل التي جعلت المملكة في تلك المرتبة.



