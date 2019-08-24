» ترامب يطعن على حكم قضائي.. لهذا السبب

24 أغسطس 2019 - 10:34 ص

طعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار محكمة استئناف اتحادية قضت بانتهاكه الدستور الأمريكي عندما حظر حسابات بعض مستخدمي تويتر من متابعة حسابه بعدما أدلوا بآراء لم تعجبه.





وأوضحت أوراق دعوى قدمتها وزارة العدل الأمريكية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، أن ترامب سعى لجلسة أخرى لمحكمة استئناف في نيويورك معتبرا أن قرار ثلاثة قضاة بالإجماع "جاء بالأساس لتصور خاطئ".





ويبلغ عدد متابعي ترمب على تويتر 63 مليونا.



ويستخدم الرئيس الأمريكي حسابه عادة لإعلان قرارات مهمة، منها ما أعلنه أمس الجمعة بشأن التجارة مع الصين وهو ما هوت بسببه الأسهم الأمريكية وأسعار النفط بشدة.





وأيد ثلاثة قضاة بمحكمة الاسئتناف الشهر الماضي قرار محكمة أدنى درجة في مايو 2018 كان قد أجبر ترمب على إلغاء حظر يمنع عشرات من متابعيه من الوصول لحسابه الرسمي على تويتر.





ولم ترد شركة تويتر أو البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق.





وجاء في حكم القاضي بارينجتون باركر بمحكمة الاستئناف "لا يسمح التعديل الأول لمسؤول عام يستخدم حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي لجميع أنواع الأغراض الرسمية باستبعاد أشخاص من حوار مفتوح عبر الإنترنت لأنهم عبروا عن وجهات نظر لا يتفق معها المسئول".





ويطعن أيضا على قرار محكمة الاستئناف دان سكافينو مدير التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض، وهو أيضا مدعى عليه في القضية.