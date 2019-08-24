  • السبت 24 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:07 م
بحث متقدم
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

"الله اختارني لحرب الصين"..مقولة تحرج ترامب علي الهواء

عمر البشير

عضو مجلس السيادة: 11% من أراضي الخرطوم في يد البشير

غاري راي بولز

طلب غير متوقع لـ«سفاح المثليين» قبل إعدامه

درب البحر الأحمر

درب البحر الأحمر من أفضل الأماكن السياحية في العالم

أرشيفية

السعودية تحتل هذه المرتبة فى معدل السعادة

توفيق عكاشة

عكاشة: "عُكْش مبيتكلمش لمصلحة نظام"

الفنانة الكويتية ابرار

فنانة كويتية شهيرة تبحث عن زوج جديد ..وتتجاهل زوجها

ترامب

رسوم انتقامية.. مباغتة جديدة للصين ضد أمريكا

عمر البشير

البشير يفجر مفاجأة جديدة عن أموال «بن سلمان» و«بن زايد»

محاكمة

محاكمة مدرسة قدمت رشوة جنسية لعميد كلية

ترامب يطعن على حكم قضائي.. لهذا السبب

عرب وعالم

ترامب
ترامب

علي محمود

أخبار متعلقة
#

هجوم سعودي على إسرائيل.. تعرف على السبب

#

ترامب يتهم "ماكرون" بصفة شائنة ويهدده.. لهذا السبب

#

أبو ردينة: تصريحات كوشنر استخفاف بالشعب الفلسطيني

#

انهيار "المغامسى" على الهواء.. لهذا السبب

تويتر

ترامب

حكم قضائى

طعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار محكمة استئناف اتحادية قضت بانتهاكه الدستور الأمريكي عندما حظر حسابات بعض مستخدمي تويتر من متابعة حسابه بعدما أدلوا بآراء لم تعجبه.

وأوضحت أوراق دعوى قدمتها وزارة العدل الأمريكية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، أن ترامب سعى لجلسة أخرى لمحكمة استئناف في نيويورك معتبرا أن قرار ثلاثة قضاة بالإجماع "جاء بالأساس لتصور خاطئ".
ويبلغ عدد متابعي ترمب على تويتر 63 مليونا.

ويستخدم الرئيس الأمريكي حسابه عادة لإعلان قرارات مهمة، منها ما أعلنه أمس الجمعة بشأن التجارة مع الصين وهو ما هوت بسببه الأسهم الأمريكية وأسعار النفط بشدة.
وأيد ثلاثة قضاة بمحكمة الاسئتناف الشهر الماضي قرار محكمة أدنى درجة في مايو 2018 كان قد أجبر ترمب على إلغاء حظر يمنع عشرات من متابعيه من الوصول لحسابه الرسمي على تويتر.
ولم ترد شركة تويتر أو البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق.
وجاء في حكم القاضي بارينجتون باركر بمحكمة الاستئناف "لا يسمح التعديل الأول لمسؤول عام يستخدم حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي لجميع أنواع الأغراض الرسمية باستبعاد أشخاص من حوار مفتوح عبر الإنترنت لأنهم عبروا عن وجهات نظر لا يتفق معها المسئول".
ويطعن أيضا على قرار محكمة الاستئناف دان سكافينو مدير التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض، وهو أيضا مدعى عليه في القضية.
ورفع هذه الدعوى معهد نايت فيرست أمندمنت بجامعة كولومبيا، وسبعة من مستخدمي تويتر الذين حظر ترامب متابعتهم لحسابه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب يطعن على حكم قضائي.. لهذا السبب
» فنانة كويتية شهيرة تبحث عن زوج جديد ..وتتجاهل زوجها
» هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. تعرف عليها
» تعرف على الشخص الذي اشترط حسن شحاتة وجوده في جهاز المنتخب
» فنان شهير يصدم الجمهور: كنت بشرب مخدرات
» ابنة مذيع "أون سبورت" تخطف الأضواء بعد ظهورها
» والد قائد "حراك الريف" بالمغرب يفجر مفاجأة عن نجله
» توفيق عكاشة: "مصر في ال3 سنين القادمين فلكياً نجمها عالي"
» "حماس كانت تستعد لاقتحام سيناء حال عدم فوز مرسي"
» تعليق ناري لـ ريهام سعيد بعد وقف برنامجها
» طبيب يكشف: هؤلاء الأكثر عُرضة للإصابة بالسكر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد