السيسي يصل فرنسا لحضور قمة مهمة

24 أغسطس 2019 - 09:57 ص

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لعام 2019 والتي تترأسها فرنسا وتستمر 3 أيام.





وقال السفير بسام راضي، إن مشاركة الرئيس في اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى جاءت تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.





ويشارك في أعمال القمة 24 وفدًا من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ورئيسا وزراء اليابان وكندا والرئيس السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورؤساء ورؤساء حكومات جنوب أفريقيا والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو وإسبانيا والهند وأستراليا وشيلي بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.





ويستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس الدولة المضيفة مساء اليوم السبت القادة المشاركين على مأدبة عشاء.



