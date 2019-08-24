فيديو جريء لزوجة محرز يثير الغضب بين مشجعيه

24 أغسطس 2019 - 09:55 ص

أثار فيديو نشرته، ريتا جوهال، زوجة رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، علي صفحتها الرئيسية علي إنستجرام، الغضب بين جمهوره.

ويظهرها مقطع الفيديو وهي تسير على طريق سريع وقدميها على لوحة قيادة السيارة، وهي تبتسم في الكاميرا مع سيارتها التي تعمل بنظام القيادة الذاتية، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وقال أحد شهود الواقعة: "كان يمكن لزوجة النجم الجزائري قتل شخص ما، كان الأمر خطيرا للغاية. إنها تعتقد بوضوح أنها تستطيع أن تفعل ما تشاء، لقد كانت تعرض كل شخص على الطريق المحيط بها للخطر".

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن أحد المختصين في مجال السيارات قوله: "بغض النظر عن شعور القيادة الذاتية، فإنها تظل مهمة صعبة عقليا للغاية، وهي مهمة يحتاج كل سائق إلى الاهتمام بها بالكامل".

وأضاف "من الواضح أن هذا السائق لن يكون قادرا على التوقف في حالة الطوارئ إذا لزم الأمر، وقد تكون عواقبه مأساوية".

يذكر أن القيادة بهذه الطريقة خطرة تماما ويمكن أن تؤدي إلى مأساة ليس فقط لشاغلي هذه السيارة ولكن لأشخاص آخرين على هذا الطريق السريع، وفقا لخبراء.