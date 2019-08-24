رسالة من السعودية تبكي مذيعة "النهار"

24 أغسطس 2019 - 09:08 ص

بكت الإعلامية لمياء فهمي تأثرا بحديث ضيفها الشيخ محمد أبو بكر، من علماء الأزهر الشريف،حيث نقل تحية من كل مصري يعيش في دولة أوروبية أو عربية، حملوه إياها في عنقه أثناء رحلة حجه لبيت الله الحرام ".



وأضاف "أبو بكر"، خلال حواره مع الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، ببرنامجها "وبكره أحلى"، المذاع على فضائية "النهار"، أنهم أكدوا له أن البرنامج غير حياتهم، وأفهمهم أشياء على غير التقليد، لافتًا إلى أنه سمع أحد الأشخاص يدعو له وللبرنامج وللإعلامية أثناء حجه وهو يبكي، متابعًا: "فرحت بهذا الشعور، والجميع حملوني نقل أرق الأمنيات والتحيات للبرنامج".



و من جهتها بكت الإعلامية ، على الهواء، تأثرًا بمشاعر المصريين ودعواتهم في الحج، قائلة: "فرحتني والله يا شيخ محمد، ربنا يتقبل منهم". شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=k521bbMxbbY

