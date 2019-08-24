» تعرف على الشخص الذي اشترط حسن شحاتة وجوده في جهاز المنتخب

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق، سيتواجد ضمن تشكيل الجهاز الفني الجديد الخاص بالفراعنة في منصب مدير المنتخب.





وأوضح مصدر من داخل اتحاد الكرة في تصريحات صحفية أن أحمد حسن ظهر في الصورة خلال الساعات الأخيرة للعمل في منصب مدير المنتخب "حسب مصراوي".





ويعمل اتحاد الكرة في الوقت الحالي على تشكيل أجهزة المنتخب المصري الفنية، الإدارية والطبية بعد رحيل خافيير أجيري ومعاونيه من أجل الاستعداد لتصفيات أمم أفريقيا 2020، وكأس العالم 2022.





وأكد المصدر ذاته أنه مع اختيار أحمد حسن للعمل في منصب مدير المنتخب، سيكون محمد فضل عضو اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري، مشرفًا على المنتخب الأول، على أن يتم إعلان التشكيل بالكامل لجهاز المنتخب منتصف الأسبوع المقبل.



