  • السبت 24 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:54 ص
بحث متقدم
الإعلامية ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام: أعتذر لكم .. وهقرب من ربنا

جوزيه

طه إسماعيل يفجر مفاجأة مدوية عن تدريب جوزيه لـ"الأهلي"

ريهام سعيد

رد ناري من ريهام سعيد على فنان سخر منها: نزلت من نظري

محمود الخطيب

نجم الاهلي يرتكب واقعة مشينة .. وقرار بالاستغناء عنه

عزت أبو عوف

مها أبو عوف تكشف عن آخر شيء أوصى به أسرته قبل وفاته

الحرب التجارية بين أمريكا والصين

حرب تجارية كبرى تستعر بين الولايات المتحدة والصين

توفيق عكاشة

أخطر ما قاله توفيق عكاشة عن حادث معهد الأورام

الإعلامية ريهام سعيد

"الإعلاميين" تمنع ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي

سلع غذائية

خبير اقتصادي يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن هذا الأمر

مختار نوح

"نوح" يروى حكايات استيلاء التكفيريين على محلات الذهب فى 40 عامًا

تعرف على الشخص الذي اشترط حسن شحاتة وجوده في جهاز المنتخب

الرياضة

حسن شحاتة يقترب من تدريب المنتخب المغربي
حسن شحاتة يقترب من تدريب المنتخب المغربي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

#

استقالات جماعية للأطباء في دولة عربية..تعرف على السبب

#

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية

#

فنانة شهيرة تعلق على أزمة الفيديو الفاضح: "المايوه مش بتاعي"

حسن شحاتة

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق، سيتواجد ضمن تشكيل الجهاز الفني الجديد الخاص بالفراعنة في منصب مدير المنتخب.

وأوضح مصدر من داخل اتحاد الكرة في تصريحات صحفية أن أحمد حسن ظهر في الصورة خلال الساعات الأخيرة للعمل في منصب مدير المنتخب "حسب مصراوي".

ويعمل اتحاد الكرة في الوقت الحالي على تشكيل أجهزة المنتخب المصري الفنية، الإدارية والطبية بعد رحيل خافيير أجيري ومعاونيه من أجل الاستعداد لتصفيات أمم أفريقيا 2020، وكأس العالم 2022.

وأكد المصدر ذاته أنه مع اختيار أحمد حسن للعمل في منصب مدير المنتخب، سيكون محمد فضل عضو اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري، مشرفًا على المنتخب الأول، على أن يتم إعلان التشكيل بالكامل لجهاز المنتخب منتصف الأسبوع المقبل.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن حسن شحاته الأقرب لقيادة المنتخب هو من يرغب في ضم أحمد حسن، في الوقت الذي يسعى أحد المسئولين السابقين لإبعاد أحمد حسن وإقناع شحاتة ببديل آخر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على الشخص الذي اشترط حسن شحاتة وجوده في جهاز المنتخب
» فنان شهير يصدم الجمهور: كنت بشرب مخدرات
» ابنة مذيع "أون سبورت" تخطف الأضواء بعد ظهورها
» والد قائد "حراك الريف" بالمغرب يفجر مفاجأة عن نجله
» توفيق عكاشة: "مصر في ال3 سنين القادمين فلكياً نجمها عالي"
» "حماس كانت تستعد لاقتحام سيناء حال عدم فوز مرسي"
» تعليق ناري لـ ريهام سعيد بعد وقف برنامجها
» طبيب يكشف: هؤلاء الأكثر عُرضة للإصابة بالسكر
» بعد والديه وأخته.. السرطان يهاجم رئيس أوروغواي
» تونس.. الجمارك تفتّش نجل السبسي بالمطار
» إصابة 122 فلسطينيا بينهم 50 بالرصاص شرقي غزة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

نعم - 35 %
لا - 53 %
لا أهتم - 13 %
اجمالى المصوتين:1332

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد